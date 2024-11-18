Выпускник обвинил школу в том, что он не сдал ЕГЭ, и потребовал компенсацию

Вчерашний выпускник требует у своей школы компенсацию за подбитый глаз и проваленный ЕГЭ. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Недавно 18-летний юноша обратился в один из судов Курска с иском, в котором потребовал взыскать со своей школы 100 тыс. рублей. Молодой человек объяснил, что ни учителя, ни руководство школы не оказали ему должной помощи в подготовке к ЕГЭ после того, как за несколько месяцев до его сдачи он оказался на больничной койке. Это произошло в январе 2024 года в результате конфликта в школьном туалете между истцом и его одноклассником, последний ударил оппонента кулаком в область правого глаза и причинил его здоровью вред средней тяжести.

Потерпевший говорит, что из-за случившегося был вынужден отложить подготовку к госэкзамену как минимум на 21 день, что в итоге негативно сказалась на конечном результате. Сейчас, по словам выпускника, он до сих пор принимает лекарства, плохо спит и испытывает чувство тревоги. В иске юноша также указал, что после описанных событий столкнулся с негативным отношением к себе администрации и преподавательского состава.

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