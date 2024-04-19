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В Чувашии шестиклассника выманили в туалет во время урока и избили до перелома черепа

В Чувашии ребенок получил перелом черепа от рук сверстников в школьном туалете

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Depositphotos

В Новочебоксарске ученика шестого класса избили во время уроков в школьном туалете. Об этом сообщает издание «Про Город».

Инцидент произошел 17 апреля в новочебоксарской школе № 19. 14-летнего Михаила Захарова прямо с урока русского языка вызвал в туалет восьмиклассник. Там он напал на пострадавшего вместе с его одноклассником, вдвоем подростки нанесли мальчику побои. Школьник закрывал голову руками, на которых в результате остались синяки, но защититься так и не смог.

Избиение прекратилось, когда у жертвы пошла кровь. Хулиганы испугались и убежали, а подросток оказался в больнице. Медики диагностировали у юного пациента переломы костей лицевой части головы. После публикаций о нападении в СМИ делом заинтересовались и в прокуратуре региона. По поручению прокурора республики уже ведется проверка, обстоятельства происшествия уточняются.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям сотрудников образовательного учреждения после произошедших событий, а также организация работы в школе по профилактике правонарушений среди подростков», — сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее на Урале первоклассник боится ходить в школу после того, как его избил сверстник.

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