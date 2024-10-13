В Приморье пьяный мужчина вывесил свою собаку с балкона на поводке

В Приморском крае хозяин подвесил собаку на поводке за то, что она испортила диван. Об этом пишет Сапа.

На днях житель Находки вывесил собаку за поводок с балкона и издевался над ней. Как рассказала Telegram-каналу свидетельница инцидента Алина, пьяный мужчина мучил питомца на глазах у соседей и заявил, что собака заслужила такое наказание, так как якобы «насрала на диван».

Очевидцы стали снимать видео и заставили живодера спустить собаку на землю, однако он так и не отпустил поводок. Тем не менее возмущенные соседи все же спасли животное и отправили в ветклинику, а после осмотра Алина забрала собаку на передержку.

«Мужчина стоял наверху и просто смотрел вдаль. Дальше собака летала то на балкон, то снова повисала», — вспоминает она.

Сейчас жертве уже ищут новых хозяев. Проверку по факту произошедшего начали в полиции.

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