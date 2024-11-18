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Военным с детьми-инвалидами хотят предоставлять жилье вне очереди

Кабмин поддержал проект о жилье вне очереди для военных с детьми-инвалидами

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Евгений Биятов/РИА Новости

Правительство России поддержало законопроект, которым предлагается предоставлять жилье военным с детьми-инвалидами вне очереди, однако документ нужно доработать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв кабмина.

Согласно инициативе, в закон «О статусе военнослужащих» предлагается внести поправки, позволяющие распространить льготу на военных с детьми-инвалидами. Сейчас право на получение жилья вне очереди имеют бойцы, чья общая продолжительность службы составляет 10 и более лет, удостоенные звания Героя России, а также многодетные отцы.

Кабмин поддержал концепцию законопроекта. Однако у правительства возникло несколько замечаний. В частности, документом не урегулированы права военнослужащих, чьи дети стали инвалидами до 18 лет, но сейчас являются совершеннолетними.

12 ноября в Государственную думу внесли законопроект, которым предлагается предоставлять участникам специальной военной операции и членам их семей бесплатную юридическую помощь в суде. Документ, в случае его принятия, внесет поправки в статью 20 закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».

Ранее кабмин поддержал законопроект о бесплатной помощи юристов участникам СВО.

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