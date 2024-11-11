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Названы районы Москвы с самой дешевой арендой квартир

Минимальная цена аренды в Старой Москве составила 61 тысяч рублей в октябре

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Depositphotos

Район Чертаново Центральное на юге Старой Москвы стал лидером по доступности аренды жилья по итогам октября. Снять квартиру там в среднем можно за 61,8 тыс. рублей в месяц. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса Яндекс Аренда.

Второе место в рейтинге занял район Бибирево, расположенный на северо-востоке столицы. Медианная ставка аренды здесь составляет 62 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров район Некрасовка (юго-восток) с медианной арендной ставкой 63,8 тыс. рублей.

«Несмотря на окончание наиболее активного сезона, арендные ставки в ряде районов Москвы продолжают расти. В Чертаново Центральном за месяц стоимость аренды увеличилась на 1,8%, в Бибирево — на 4,5%, а в Некрасовке — на 4,9%. Это связано с поступлением на рынок инвестиционных квартир и высоким спросом, что приводит к вымыванию бюджетных предложений», — пояснил руководитель сервиса Яндекс Аренда Роман Жуков.

Также в десятку районов Москвы с самой дешевой арендой в Старой Москве вошли Ивановское (64,4 тыс. рублей в среднем), Бирюлево Восточное (64,7 тыс. рублей), Северное Медведково (65 тыс. рублей), Вешняки (65,1 тыс. рублей) и Восточное Измайлово (67,3 тыс. рублей в среднем). Девятую позицию разделили районы Новогиреево и Орехово-Борисово Южное с арендной ставкой около 67,7 тыс. рублей. Замыкает рейтинг Лосиноостровский район, где медианная стоимость аренды составляет 68,1 тыс. рублей.

По данным опроса Level Group, 82% россиян предпочли бы собственную квартиру аренде.

Ранее сообщалось, что аренда жилья в России за год подорожала на треть.

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