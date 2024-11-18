Вильфанд предупредил о надвигающемся на Дальний Восток урагане

Ураган прогнозируется на побережье Магаданской области и Камчатского края 18-19 ноября. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«Скорость ветра 28-33 м/с — это ураган. Он ожидается на побережье Магаданской области и Камчатского края», — отметил синоптик.

Неспокойная погода будет связана с «прохождением очень активной циклонической деятельности», уточнил Вильфанд. По его словам, порывы ветра в Приморском крае и на Сахалине будут достигать до 20 м/с, также ожидаются осадки в виде снега и дождя.

«Очень негативная, очень сложная погода на Курильских островах — ветер до 28 м/с при сильных дождях», — предупредил Вильфанд.

На островах Курильской гряды в ближайшие дни в может выпасть свыше 50 мм осадков, добавил руководитель Гидрометцентра.

15 ноября Вильфанд заявлял, что температура в октябре в России превысила климатическую норму на 1-3°C, на арктических островах показатель превысил норму на 6°C. Он подчеркнул, что в столице превышение нормы температуры составило на 1,9°C, а среднее значение в прошлом месяце было +7,7°C.

Ранее жителей и гостей Краснодарского края предупредили о смерчах.