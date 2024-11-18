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В Сумах произошел взрыв на фоне воздушной тревоги

В Сумах на севере Украины произошел взрыве на фоне воздушной тревоги

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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Взрыв зафиксировали в Сумах на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает телеканал ТСН.

«В Сумах прогремел взрыв», — говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области серены воздушной тревоги включились в 20:32 мск в воскресенье, 17 ноября.

В областной военной администрации уточнили, что критическая инфраструктура подверглась обстрелу в Сумской области на севере Украины. Там предположили, что по объектам был нанесен удар баллистической ракетой. В администрации обратили внимание, что в городе пропал свет, на месте происшествия работают все спецслужбы.

До этого воздушная тревога была объявлена в четырех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения. В красную зону на карте тревог попали Днепропетровская, Харьковская, Черкасская и Черниговская области. До этого тревога была объявлена в Киевской, Полтавской и Сумской областях.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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