В Сумах произошел взрыв на фоне воздушной тревоги

Взрыв зафиксировали в Сумах на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает телеканал ТСН.

«В Сумах прогремел взрыв», — говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области серены воздушной тревоги включились в 20:32 мск в воскресенье, 17 ноября.

В областной военной администрации уточнили, что критическая инфраструктура подверглась обстрелу в Сумской области на севере Украины. Там предположили, что по объектам был нанесен удар баллистической ракетой. В администрации обратили внимание, что в городе пропал свет, на месте происшествия работают все спецслужбы.

До этого воздушная тревога была объявлена в четырех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения. В красную зону на карте тревог попали Днепропетровская, Харьковская, Черкасская и Черниговская области. До этого тревога была объявлена в Киевской, Полтавской и Сумской областях.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.