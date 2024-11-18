В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

В красную зону на карте тревог попали Днепропетровская, Харьковская, Черкасская и Черниговская области. До этого тревога была объявлена в Киевской, Полтавской и Сумской областях.

Накануне в ряде областей Украины произошли взрывы. Тревогу объявили в Киевской, Одесской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также подконтрольные Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области. По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, Россия «предприняла одну из крупнейших воздушных атак» с использованием беспилотников и ракет.

17 ноября ДТЭК заявил о «серьезных повреждениях» на ряде своих тепловых электростанций (ТЭС). Количество и местоположение поврежденных ТЭС не уточняется.

Накануне в Одессе после утренних взрывов приостановил работу электротранспорт. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.