Президент Молдавии обвинила Россию в попытке принудить Украину к покорности

Президент Молдавии Майя Санду решительно осудила массированную атаку ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры, назвав ее неприемлемой. Публикация появилась на ее странице в соцсети Х.

«Я решительно осуждаю массированные авиаудары России по энергетической инфраструктуре по всей Украине», — написала Санду.

Она обвинила Россию в использовании зимы как оружия, чтобы «принудить нацию к покорности». По ее словам, такое развитие событий неприемлемо.

Президент Молдавии также заверила, что Кишинев находится на стороне Киева.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия «предприняла одну из крупнейших воздушных атак» с использованием БПЛА и ракет. По его словам, удар пришелся, в том числе, и на «критически важные объекты инфраструктуры».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский прокомментировал удары ВС РФ по инфраструктуре Украины.