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Длительный сон оказался таким же опасным, как недосып

Врач Золотарева: длительный сон увеличивает риск диабета и набора веса

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Продолжительный сон может негативно сказаться на здоровье, особенно если он становится регулярной практикой. Сомнолог Скандинавского Центра Здоровья Наталия Золотарева объяснила «Газете.Ru», как время сна связано с состоянием организма, какие факторы вызывают сонливость и как улучшить качество сна для здоровья.

Гиперсомния, или чрезмерная сонливость, может быть вызвана ментальными нарушениями, эндокринными сбоями, хроническими болезнями и приемом некоторых медикаментов. Это приводит к постоянной усталости и увеличению потребности во сне. К дополнительным факторам относятся хронические заболевания (например, сердечно-сосудистые) и употребление алкоголя и стимуляторов, сбивающих естественные ритмы сна.

«Длительный сон увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, замедляет метаболизм и вызывает набор веса. Продолжительный сон также снижает уровень бодрости и активности, что ухудшает общее самочувствие», — объяснила она.

Длительный сон снижает концентрацию и внимание, вызывает ощущение «затуманенности» сознания, затрудняет запоминание информации и замедляет реакцию на внешние стимулы. Эти эффекты объясняются нарушением циркадных ритмов и изменением нейрохимических процессов в мозге, что дополнительно снижает мотивацию и может приводить к апатии.

Избыточный или недостаточный сон могут серьезно повлиять на общее состояние организма.

«Недостаток сна (менее 6 часов в сутки) повышает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, диабета. Избыток сна (более 9 часов) также связан с повышенной опасностью сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта. Оптимальное количество сна для поддержания хорошего самочувствия составляет 7-8 часов в сутки, что помогает снизить риск развития многих заболеваний», — отметила врач.

Для сохранения оптимального режима отдыха рекомендуется ложиться и просыпаться в одно и то же время, включая выходные. Важно создать комфортные условия в спальне — темную и тихую обстановку, способствующую качественному отдыху.

Эксперт советует ограничивать дневной отдых и повышать физическую активность, что улучшает ночной сон и снижает потребность в длительном сне.

«Чтобы сохранять уровень энергии и концентрации после продолжительного сна, эксперт рекомендует начинать утро с легкой зарядки и полноценного завтрака. Упражнения на свежем воздухе помогают быстрее проснуться и активизировать работу мозга. Регулярное потребление воды поддерживает силы, так как обезвоживание усиливает усталость. Если симптомы сохраняются, обращение к специалисту поможет выявить причины и подобрать рекомендации», — резюмировала она.

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