Россияне стали требовательнее к ЖК при выборе квартиры

За прошедшие несколько лет покупатели стали более требовательными при выборе жилого комплекса. Сегодня они обращают внимание на ряд таких ключевых факторов, как локация, инфраструктура, репутация застройщика и благоустройство. По данным девелоперской компании «Мармакс», более 60% покупателей считают важным критерием создание качественной и комфортной внутридворовой территории и внешнего, придомового благоустройства.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Семьи отдают предпочтение просторной дворовой территории с наличием детских зон разных возрастов. Особой популярностью пользуются детские площадки в эко-стиле – на них приходится около 30% от всех запросов. В ТОП-предпочтений покупателей вошло и наличие таких пространств, как лаунж-зоны, в которых можно отдохнуть, пока дети заняты играми. Запрос современного покупателя основан и на его увлечениях: для более чем 45% важно наличие эргономичных спортивных зон – воркаут-пространства с турниками и тренажерами, теннисными столами и велодорожками. Кроме того, особой популярностью стали пользоваться футбольные и баскетбольные площадки – сегодня они являются ключевым критерием для 15% покупателей. А владельцы домашних животных, в частности собак, интересуются специальными местами для выгула питомцев. Такие покупатели составляют примерно 30%.

В ответ на новые потребительские запросы меняется и предложение девелоперов. В жилых комплексах застройщики все чаще разрабатывают концепции дворов-парков, где под озеленение отдается порядка 25-40% (а иногда и 50%) от всей территории комплекса. Важным аспектом становится всесезонное озеленение, которое при грамотном проектировании и формировании ландшафтного дизайна с учетом особенностей климата позволяет создать гармоничный и привлекательный облик территории в любое время года – концепция «четырех сезонов». Растения подбираются разной периодичности цветения и высоты, начиная от простого газона и кустов малой и средней высоты, заканчивая плодовыми деревьями, а ключевым преимуществом являются взрослые деревья. Кроме того, выбор растений с различной текстурой и окраской листвы позволяет обеспечить декоративность даже при отсутствии цветения. Правильный выбор многолетних и зимостойких растений снижает затраты на их содержание, поскольку они требуют меньше ухода. Сегодня девелоперы осуществляют озеленение не только во дворе – на эксплуатируемых кровлях также реализуются приватные зоны для работы и отдыха жителей, например открытые террасы или оранжереи.

Архитектурное освещение фасадов – это искусственно созданное освещение, которое нацелено обеспечить художественную подсветку жилого комплекса и подчеркнуть его архитектурный облик. Современные технологии позволяют реализовывать креативные решения – использование светодиодов, роботизированных систем и диммеров дает возможность варьировать яркость и цветовую палитру, освещая не только жилой объект, но и прилегающую к нему территорию. Также стоит отметить, что грамотно продуманное освещение способствует повышению безопасности жилых комплексов, улучшая видимость в вечернее время. Подсветка фасадов, элементов ландшафта и общих зон создает не только эстетический эффект, но и заботится о комфорте жителей. На архитектурную подсветку обращает внимание 40% покупателей, поэтому сегодня большинство девелоперов реализует ее в своих проектах.

Изменились и используемые материалы в благоустройстве: цветные пластиковые детские площадки остались в прошлом, их заменили трендовые эко-материалы из дерева, металла, камня и экологичных красок. Советские детские площадки с предписанным сценарием игры сменились интерактивными, что предоставляет юным жителям множество вариаций досуга. Одним их самых востребованных элементов стали батутные сетки. Сейчас детские площадки практически не соседствуют с парковками, им отводится отдельное место на территории комплекса. Особенно популярной стала концепция «двор без машин», где дети могут безопасно играть, а взрослые – отдыхать.

Современные жилые комплексы модернизируются и под запрос более молодых покупателей (18-35 лет), на которых сегодня приходится около 60% всех сделок. В условиях глобальной цифровизации молодая аудитория испытывает необходимость постоянно оставаться на связи, в связи с чем девелоперы оборудуют лавочки и беседки различными зарядками для гаджетов, а также обеспечивают бесшовную Wi-Fi связь по всему периметру ЖК.

Кроме того, данная категория клиентов обращает внимание и на фотогеничность мест. Важным преимуществом для них является наличие эстетически привлекательных локаций с дизайнерскими решениями, которые будут визуально красиво смотреться на фотографиях или видео, чтобы в дальнейшем их можно было опубликовать в своих профилях в социальных сетях.

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