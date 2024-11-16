Россиян предупредили о подорожании ремонта в 2025 году

Ситуация на рынке ремонтных услуг и стройматериалов складывается довольно непростая, и есть несколько важных факторов, которые стоит учитывать при планировании ремонта, рассказал «Газете.Ru» эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов.

«В первую очередь, прогнозируется общее повышение стоимости ремонтных работ в пределах 20-30% к концу 2025 года. Это связано с несколькими ключевыми причинами. Во-первых, наблюдается устойчивый рост цен на строительные и отделочные материалы. Особенно заметно дорожают металлоконструкции, цемент и гипсокартон – их стоимость может увеличиться на 17-32%. Такой рост обусловлен повышенным спросом в связи с масштабными строительными работами в различных регионах», — объяснил он.

Существенное влияние на стоимость ремонта оказывает и ситуация с курсом валют. Волатильность рубля приводит к тому, что импортеры вынуждены страховать свои риски, что естественным образом отражается на конечной стоимости материалов. Особенно это касается импортной сантехники, керамической плитки и специализированных строительных смесей.

«Что касается мебели и бытовой техники, здесь также ожидается повышение цен. Производители электроники уже заявляют о возможном подорожании из-за роста стоимости полупроводников. К тому же, увеличение расходов на логистику и транспортировку неизбежно скажется на розничных ценах», — отметил эксперт.

Однако есть и обнадеживающие факторы. В начале 2025 года возможно временное снижение цен на некоторые категории товаров в связи с сезонными распродажами и корректировкой рынка. Предполагаемое снижение может составить 10-15% на отдельные позиции.

«Отдельно стоит рассмотреть вопрос о том, что выгоднее – делать ремонт самостоятельно или нанимать специалистов. В условиях роста цен на услуги ремонтных бригад (а их услуги тоже подорожают из-за общей экономической ситуации) самостоятельный ремонт может позволить сэкономить до 40% бюджета. Однако здесь важно трезво оценить свои навыки и возможности. Некачественно выполненная работа может привести к дополнительным расходам на исправление ошибок», — отметил специалист.

Чтобы оптимизировать расходы на ремонт в 2025 году, можно воспользоваться несколькими эффективными стратегиями. Прежде всего, крайне важно тщательное планирование. Составьте детальный план работ и бюджет, учитывающий возможное повышение цен. Старайтесь закупать материалы заранее, особенно если видите выгодные предложения. Многие магазины проводят распродажи в межсезонье – это отличная возможность сэкономить.

«Рассмотрите возможность комбинированного подхода: часть работ можно выполнить самостоятельно (например, покраску стен или укладку ламината), а для сложных технических задач привлечь профессионалов. Не пренебрегайте современными решениями – например, использование виниловых обоев вместо дорогостоящей декоративной штукатурки может существенно снизить затраты без потери качества конечного результата», — рекомендовал он.

В целом, несмотря на прогнозируемый рост цен, грамотный подход к планированию ремонта, внимательный выбор материалов и исполнителей, а также разумное распределение задач между профессионалами и самостоятельным выполнением работ позволят провести ремонт в 2025 году без чрезмерной нагрузки на бюджет, резюмировал Орехов.

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