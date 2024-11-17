Водитель врезался в людей у склада Wildberries в Подмосковье

Водитель врезался в людей возле КПП склада маркетплейса Wildberries в подмосковной Электростали, пострадали три человека. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В ночь на 17 ноября у въезда на территорию складского комплекса компании стояли рабочие, когда в них влетел автомобиль. По предварительным данным, три человека получили серьезные травмы.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ уточнили, что водитель такси не справился с управлением и сбил трех занятых подрядной организации — они находились с внешней стороны КПП.

«Пострадавшие незамедлительно были доставлены в больницу. Их состояние стабильное. Компания находится на связи с подрядной организацией, следящей за состоянием своих занятых», — сообщили в объединенной компании.

До этого фура врезалась в остановку в городе Омутнинск Кировской области, три человека получили травмы, одного госпитализировали. В результате столкновения кирпичная остановка была полностью разрушена.

По данным МВД Кировской области, инцидент произошел в результате столкновения грузовика Shacman с автомобилем Volkswagen Polo, после чего фура врезалась в остановку.

Ранее в Амурской области автомобиль врезался в столб и распался на две части.