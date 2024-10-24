В Амурской области автомобиль врезался в столб и распался на две части

В Амурской области произошло ДТП, в котором автомобиль въехал в столб. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в городе Тында, на улице Красная Пресня. По версии правоохранителей, двое молодых людей ехали на легковом автомобиле марки Nissan, но в какой-то момент врезались в препятствие.

На кадрах с места инцидента заметно, что машину разорвало и смяло. Внутри находились водитель и пассажир, спасти которых не удалось. О причинах произошедшего не сообщается.

На ситуацию обратили внимание в прокуратуре. Специалисты ведомства проводят проверку.

«Ход и результаты проверки, проводимой по данному факту находятся на контроле в городской прокуратуре», – сообщается в публикации.

Как сообщает kp.ru со ссылкой на очевидцев, молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения, они ехали на высокой скорости.

Известно, что пострадавшим было 24 и 25 лет, один из них сирота.

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