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В Кировской области фура врезалась в остановку

МЧС РФ: в Кировской области фура врезалась в остановку, есть пострадавшие

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Телеграм-канал «МЧС Кировской области»

Фура врезалась в  остановку в городе Омутнинск Кировской области, пострадали три человека. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России по региону.

В публикации отмечается, что инцидент произошел на улице Коковихина. В результате столкновения кирпичная остановка была полностью разрушена.

В ведомстве добавили, что три человека получили травмы различной степени тяжести, одного из них госпитализировали.

Сотрудники МЧС разобрали рухнувшие конструкции в поисках возможных пострадавших, которых под завалами не было обнаружено.

По данным МВД Кировской области, инцидент произошел в результате столкновения грузовика Shacman с автомобилем Volkswagen Polo, после чего фура врезалась в остановку.

По факту ДТП проводится проверка, подчеркнули в ведомстве.

2 ноября массовая автомобильная авария произошла на Киевском шоссе в Москве. По предварительной информации, из-за столкновения пострадали два человека, рассказали изданию MSK1.RU в пресс-службе МВД Москвы.

Ранее на видео попали последние секунды перед столкновением двух большегрузов в Удмуртии.

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