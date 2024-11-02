В Кировской области фура врезалась в остановку

Фура врезалась в остановку в городе Омутнинск Кировской области, пострадали три человека. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России по региону.
В публикации отмечается, что инцидент произошел на улице Коковихина. В результате столкновения кирпичная остановка была полностью разрушена.
В ведомстве добавили, что три человека получили травмы различной степени тяжести, одного из них госпитализировали.
Сотрудники МЧС разобрали рухнувшие конструкции в поисках возможных пострадавших, которых под завалами не было обнаружено.
По данным МВД Кировской области, инцидент произошел в результате столкновения грузовика Shacman с автомобилем Volkswagen Polo, после чего фура врезалась в остановку.
По факту ДТП проводится проверка, подчеркнули в ведомстве.
2 ноября массовая автомобильная авария произошла на Киевском шоссе в Москве. По предварительной информации, из-за столкновения пострадали два человека, рассказали изданию MSK1.RU в пресс-службе МВД Москвы.
Ранее на видео попали последние секунды перед столкновением двух большегрузов в Удмуртии.