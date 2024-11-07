Енот на видео пробил потолок в аэропорту и упал на пол

Енот в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке пробил потолок и упал на пол, где стояли пассажиры, пишет CNN.

В аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке произошел необычный инцидент: пассажиры стали свидетелями падения енота с потолка в зоне посадки. Видео, опубликованное в социальных сетях, показывает, как животное, зацепившись за висячий кабель, теряет хватку и падает вниз, вызывая панику среди путешественников.

По словам очевидцев, животное бегало по зданию около пяти минут, прежде чем было поймано сотрудниками аэропорта.

«Дальнейших сообщений о его появлении не поступало», — отметили в администрации.

Власти аэропорта заверили, что принимаются меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем, включая регулярные проверки территории.

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