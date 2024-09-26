Пенсионер прятал оружие и боеприпасы в пчелиных ульях, но все равно попался полиции

В Польше 80-летний мужчина прятал оружие, боеприпасы и порох на пасеке, сообщила Мазовецкая полиция.

Недавно полицейские заподозрили, что местный житель использует пасеку для хранения нелегального оружия, и вошли в его владения. Один из полицейских, увлекающийся пчеловодством, взял с собой подходящую экипировку, чтобы обеспечить защиту, но никаких пчел на месте не оказалось. Практически повсюду были спрятаны боеприпасы и оружие.

Часть домашнего арсенала была найдена полицейскими в стенках пустых ульев. Отмечается, что когда верхняя крышка была открыта, спрятанные предметы не были видны. Сотрудники полиции обнаружили оружие только после откручивания предохранительных планок и изъяли несколько единиц огнестрельного, острого и пневматического оружия, а также 283 единицы патронов и пуль различных типов и калибров.

Теперь пенсионеру грозит до восьми лет лишения свободы, он уже находится под стражей по обвинению в хранении огнестрельного оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения.

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