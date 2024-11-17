Стали известны подробности конфликта таксиста и выкинутого им из машины бойца СВО

Солдат спецоперации с ампутированными ногами, на которого в подмосковном Солнечногорске напал таксист, объяснил, что ссора произошла из-за ошибки в приложении. Об этом сообщает RT.

Боец СВО объяснил, что у него в приложении произошел сбой. У него стояла функция оплаты картой, и деньги списались с его счета, но по приезде способ оплаты изменился на наличные средства. Он начал писать в службу поддержки для возвращения средств.

«Таксист требовал деньги наличными. Я ему сказал, что он может сам позвонить в техподдержку, наверняка ему быстрее удалось бы решить этот вопрос. Но он сказал, чтобы я выходил. Я ответил, что на костылях-то хожу с трудом», — рассказал мужчина.

После этого таксист выкинул из автомобиля костыли, а затем начал тянуть военного за куртку и выбил телефон из рук. Боец добавил, что его выкинули на обочину Ленинградского шоссе, после чего наступил ему на ногу и он отключился от боли.

До этого стало известно об аресте водителя такси.

Участника СВО госпитализировали, в настоящее время он проходит лечение.

Ранее в Курганской области задержали полицейских, подозреваемых в избиении участника СВО.