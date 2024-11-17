Пенсионерка сделала подкоп под соседским забором и украла чугунную печь

Жительница Жигулевска ограбила соседа по даче, женщина вынесла с его участка чугунную печь. Об этом сообщает УМВД Самарской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратился житель Жигулевска, мужчина сообщил, что с его дачного участка неизвестные похитили чугунную печь, предназначенную для бани.

К краже оказалась причастна 59-летняя соседка потерпевшего. Как установили полицейские, женщина сделала подкоп под забором соседа, открыла калитку и вынесла печь. Она призналась, что хотела досадить мужчине из-за неприязненных отношений.

В отношении россиянки возбуждено уголовное дело о краже, похищенную печь вернули законному владельцу.

До этого сообщалось, что в Якутске пенсионерка украла банковскую карту у заснувшего в подъезде мужчины. Потерпевший выпил и не дошел до дома, спящего соседа заметила 72-летняя пенсионерка, пожилая женщина подобрала банковскую карту, которая выпала из кармана мужчины. Деньги женщина потратила на личные нужды. Воровку удалось задержать, в отношении якутянки возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее укравшей 10 икон и два самовара жительнице Северодвинска грозит 10 лет колонии.