В мэрии Ижевска заявили о штатной ситуации в городе после падения БПЛА

Мэр Ижевска Дмитрий Чистяков заявил, что падение беспилотника в городе не повлияло на работу систем городского хозяйства. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Ижевска.

По словам Чистякова, объекты коммунальной инфраструктуры и общественный транспорт работают штатно. Движение по городским магистралям также организовано как обычно.

Незадолго до этого губернатор Удмуртии Александр Бречалов сообщил о взрыве в заводском цеху, предварительно, из-за падения беспилотника. Глава региона уточнил, что на производстве выбило стекла, однако серьезных разрушений не зафиксировано. Персонал был эвакуирован, однако одного человека госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в подполье заявили об ударе по цеху по производству дронов в Николаеве.