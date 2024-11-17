Во Франции продали скелет динозавра за €6 миллионов

Скелет 22-метрового травоядного динозавра продали в ходе торгов во Франции за €6 миллионов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные аукционного дома Collin du Bocage.

По данным агентства, скелет проданного апатозавра обнаружили в 2018 году в американском штате Вайоминг. Позже его перевезли во Францию, где его реставрировали на протяжении двух лет. Возраст динозавра составляет 150 миллионов лет. У него сохранилось до 80% костей. Аукционный дом отметил, что подобный скелет стал «самым крупным динозавром в мире, проданным на аукционе».

Как отмечает аукционный дом, покупатель скелета пожелал остаться анонимным. Он также планирует разрешить выставить скелет динозавра в музее.

В сентябре стало известно, что португальские палеонтологи из Лиссабонского университета нашли новый вид динозавров-зауропод в формации Ло-Уэко недалеко от испанского города Куэнка. Древнему ящеру дали имя Qunkasaura pintiquiniestra, или кунказавр. Ученые установили, что они жили во времена мелового периода 73-75 млн лет назад и были распространены на Пиренейском полуострове.

Ранее ученые нашли в Кыргызстане новый вид хищных динозавров с большими бровями.