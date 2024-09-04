Ученые нашли в Испании новый вид динозавров с длинной шеей

Португальские палеонтологи из Лиссабонского университета нашли новый вид динозавров-зауропод в формации Ло-Уэко недалеко от испанского города Куэнка. Древнему ящеру дали имя Qunkasaura pintiquiniestra, или кунказавр. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Biology (CommsBio).

Ученые выяснили, что кунказавры относились к зауроподам — четвероногим травоядным динозавров, отличавшимся длинными шеями и хвостами. Они принадлежали группе титанозавров — одной из разновидностей зауропод.

Кунказавры жили во времена мелового периода 73-75 млн лет назад и были распространены на Пиренейском полуострове.

Как показала реконструкция скелета, рост кунказавра мог превышать пять метров.

По словам палеонтологов, им удалось найти один из наиболее полных скелетов среди всех зауропод, обнаруженных на территории Европы.

Особенности хвостовых позвонков заставили исследователей предположить, что кунказавры принадлежали к некой новой подгруппе титанозавров, куда входили представители двух уже известных линий: Opisthocoelicaudine saltasaurids и Lirainosaurinae.

Ранее ученые нашли в Кыргызстане новый вид хищных динозавров с большими бровями.