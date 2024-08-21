Ученые нашли в Кыргызстане новый вид хищных динозовров с большими бровями

Немецкие ученые из Палеонтологического музея в Мюнхене совместно с киргизскими коллегами обнаружили новый вид хищных динозавров группы теропод в горно-пустынном районе близ города Ташкумыр на западе Кыргызстана. Существу дали имя Alpkarakush kyrgyzicus. Исследование опубликовано в научном издании Zoological Journal of the Linnean Society (ZJLS).

По словам специалистов, Alpkarakush kyrgyzicus стал первым тероподовым динозавром, найденным на территории Республики Кыргызстан.

Палеонтологи отметили, что Alpkarakush kyrgyzicus назвали в честь гигантской мифологической птицы Альпкаракуш из киргизского героического эпоса «Манас».

Окаменелости ящера извлекли из отложений балбансайской свиты, сформировавшейся в среднеюрский период около 165 млн лет назад.

Как показал анализ костей, ящер достигал в длину около девяти метров, а также отличался внушительными «бровями» — крупными костными выступами над глазницами на черепе.

Сравнение с многочисленными другими тероподами показывает, что новый вид принадлежит к метриакантозавридам и тесно связан с крупными хищными динозаврами Восточной Азии.

Палеонтологи предполагают происхождение метриакантозаврид и других важных групп теропод в Юго-Восточной Азии, откуда они распространились на другие континенты через Центральную Азию и Европу.

Ранее ученые выяснили, откуда прилетел уничтоживший динозавров астероид.