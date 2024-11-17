Стало известно, сколько россияне зарабатывают на инвестициях в недвижимость на Бали

Власти Индонезии планируют ввести закон, который остановит строительство новых отелей, вилл, курортов и некоторых развлекательных заведений в самых популярных туристических районах Бали на ближайшие три-пять лет. По оценке экспертов Kalinka Ecosystem, мораторий на строительство может привести к росту цен на недвижимость на 10-15%.

Об этом в компании рассказали «Газете.Ru».

Сокращение объема предложения вилл и апартаментов на Бали при ежегодном приросте туристического потока приведет к дефициту ликвидных лотов на рынке недвижимости и закономерному росту цен. Так, ежегодный рост туристов на острове составляет в среднем 30%, что обеспечивает высокую заполняемость сдаваемых в аренду объектов. Заселяемость приобретаемых объектов составляет около 80-85% в самых густонаселенных районах.

Доходность при перепродаже недвижимости на Бали может составлять до 40%, а при сдаче в аренду - 12-15% годовых. Срок окупаемости объектов – 5-7 лет, что является хорошим показателем для инвестиций. Среди россиян популярностью на острове пользуются разные типы юнитов – от апартаментов до вилл в зависимости от района, близости к океану и инфраструктуры поблизости. Минимальный бюджет для инвестирования составляет порядка 100-150 тыс. долларов.

«На Бали самый высокий уровень доходности среди инвестиционных стран, – рассказал Николай Францужан, руководитель отдела продаж Kalinka Ecosystem. - Приобрести виллу, по метражу и дизайну сопоставимую с объектом в Дубае за 1,5 млн долларов, на Бали можно за 300-400 тыс. долларов. При этом остров утвердился в своих цифрах и гарантирует инвесторам порядка 15% годовых».

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