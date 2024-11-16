Роспотребнадзор ищет личинки червей в рыбных консервах на прилавках Москвы

Столичное управление Роспотребнадзора проводит проверку после получения данных о личинках паразитов в рыбных консервах. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Согласно результатам исследования пищевой продукции, в печени минтая по-приморски были обнаружены нежизнеспособные личинки нематод рода Anisakis. В управлении проверили по пять супермаркетов «Пятерочки» и «Дикси» в Москве и не обнаружили в продаже указанные консервы. Информацию об их изготовителе ООО «Дефриз» столичное управление ведомства направило отделению Роспотребнадзора в Приморье.

До этого Генпрокуратуру и Роспотребнадзор попросили изъять консервы с личинками червей, продававшиеся в торговых сетях «Пятерочка» и «Дикси» в Москве и Санкт-Петербурге. Наличие в них личинок паразитов подтвердила лаборатория Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Торговые сети убрали консервы с прилавков до выяснения обстоятельств произошедшего и начали внутреннюю проверку.

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