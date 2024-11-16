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В Сочи прошел симпозиум стран БРИКС и Европы

Более 40 делегатов приняли участие в симпозиуме стран БРИКС и Европы

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Единая Россия

В Сочи при содействии «Единой России» и партийной комиссии по международному сотрудничеству прошел симпозиум стран БРИКС и Европы, в котором приняли участие 40 делегатов из Германии, Сербии, Франции, Чехии и других стран.

Как отметил зампред комиссии генсовета «Единой России» по международному сотрудничеству, замглавы комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов, участники обсуждали инициативы президента России Владимира Путина о построении единого пространства безопасности и сотрудничества.

«Мы вместе сможем развернуть отдельную работу по общественно-политической поддержке этих предложений на всем пространстве», — сказал он.

По словам члена высшего совета партии, первого вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, участие стран в симпозиуме – акт политического мужества.

«Мы понимаем, что это было непросто. Что им мешали приехать в Россию, а по возвращении будут критиковать, подвергать давлению. Потому что в современной Европе очень не любят инакомыслие», — отметил он.

На симпозиуме выступили представители разных стран, среди которых профессор Оксфордского университета и университета Парижа, директор НКО «Международный форум за демократию» Джон Лафленд, общественный деятель, основатель российско-германского проекта «Диалог Бисмарка» Александр фон Бисмарк и другие.

Депутат Европарламента Райнер Ротфусс из Германии отметил, что симпозиум стран БРИКС и Европы в Сочи особенно актуален в условиях раскола между силами, поддерживающими Россию и противостоящими ей.

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