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В Подмосковье завершили 3 этап борьбы с бешенством диких животных

В Подмосковье разложили более 1 млн доз вакцины против бешенства

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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Московской области закончился 3 этап раскладки вакцины против бешенства диких плотоядных животных, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Всего с начала года специалисты разложили более 1 млн доз вакцины.

Вакцина представляет собой брикет-приманку из съедобных продуктов, внутри которого находится контейнер с препаратом.

В ведомстве отметили, что всего в 2024 году в регионе обработали более 21 тыс. квадратных метров территорий.

С начала года в регионе зафиксировали 6 случаев заболевания диких животных вирусом бешенства, что на 50% меньше, чем годом ранее. Также ветеринары отметили, что вакцина безвредна для всех видов домашних, сельскохозяйственных и диких животных. Однако при обнаружении брикетов не стоит лишний раз брать их в руки или допускать поедание вакцины питомцем.

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