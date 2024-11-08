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Зарубившего мать школьника арестовали

В Сергиевом Посаде арестовали подростка, убившего мать топором

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В Сергиевом Посаде арестовали школьника, который расправился с матерью. Об этом сообщили «Ленте.ру» в региональном отделении Следственного комитета РФ.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде ареста, он будет находиться под стражей до 6 января 2025 года.

Об убийстве женщины стало известно 7 ноября. В деревне Красная сторожка Сергиево-Посадского городского округа 15-летний подросток зарубил 48-летнюю мать топором.

Как сообщает Telegram-канал Mash, что ученик девятого класса был фанатом Minecraft и проводил за игрой до 12 часов в день. Подобное поведение не нравилось его матери. Она запрещала ему проводить время за компьютерными играми. В результате одной из ссор, женщина отняла у мальчика провода от компьютера, а также планшет и телефон.

Ранее в Тольятти 13-летняя девочка зарезала и искусала маленьких сестер.

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