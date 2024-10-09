«Не хотела жить с отчимом-тираном»: 13-летняя девочка зарезала и искусала маленьких сестер Убившая сестер в Тольятти девочка умоляла мать не жить с их отцом

В Самарской области 13-летняя девочка, предположительно, покусала и зарезала двух собственных сестер. Погибшие были от другого отца. Он бил мать девочки. Ребенок умоляла маму уйти от него, однако женщина всегда его прощала. После убийства школьница сама во всем призналась, написав матери сообщение «Это я! Ахахах».

В самарском городе Тольятти 13-летняя девочка Ульяна (имя изменено), предположительно, жестоко убила своих сестер двух и пяти лет, сообщил региональный главк Следственного комитета (СК).

«Обнаружены тела двух девочек в возрасте двух и пяти лет с признаками насильственной смерти — множественными ножевыми ранениями шеи и туловища. На причастность к совершению преступления проверяется 13-летняя сестра погибших», — передало следствие.

Вдобавок к ножевым ранам на шеях убитых остались следы укусов.

Всего в семье было пятеро дочек. Самой старшей 18 лет, живет отдельно, остальные четверо (двух, пяти, десяти и 13 лет) с матерью и отцом погибших — младших девочек. В день убийства, 8 октября, Ульяну попросили присмотреть за самыми маленькими, и они остались дома втроем. Трупы нашла десятилетняя девочка, вернувшись домой. Она увидела тела сестер в луже крови на балконе. Ульяны в квартире не было, позже выяснилось, что она ушла гулять в парк.

Узнав о произошедшем, мать написала Ульяне сообщение с вопросом, что случилось.

«Это я! Аахахах», — ответила та.

Отец-алкоголик, отчим бил мать: что известно о семье

Мать девочек зовут Ирина, ей 41 год, дети от двух разных мужчин. Убитые — от сожителя, старшие — от предыдущего любовника. С ним женщина рассталась из-за его алкоголизма. Сейчас он находится в зоне СВО. Публично новый отчим вел себя примерно по отношению к детям, часто гулял с ними в парке. Относился ко всем одинаково, «не делил на своих и чужих», подчеркивают соседи. Сама же Ирина, с их слов, «просто красотка», которая тщательно следит за собой.

«Я еще думала, такая красавица, такая молодец, и всегда дети рядом... Не видела, чтобы она в каком-то балахоне вышла, всегда накрашенная, одетая. Прям не скажешь, что ей так много лет, и что у нее столько детей. Просто красотка и видно, что добрая, всегда улыбалась», — рассказала «Газете.Ru» соседка Мария.

Вместе с Ириной и детьми живет 32-летний Юрий. Соседи называют пару на вид благополучной и «обычной среднестатистической семьей». В то же время другие признают, что мужчина часто изменял женщине и бил ее. Та пыталась выгнать любовника, однако Юрий не хотел уходить и даже три месяца ночевал в подъезде .

«Мужчина долгое время жил в общем тамбуре в подъезде, спал на полу, питался в кафе, с женщиной общался через дверь», -- описывает телеканал RT со слов соседей.

Недавно женщина подала на сожителя заявление в полицию, потому что он ворвался в квартиру и вновь побил ее. Но в итоге простила обидчика из-за романтичной надписи на асфальте у подъезда.

«Он очень часто оставляет послание на асфальте. То «с днем рождения, любимая», то «с добрым утром», — поделилась с «Газетой.Ru» соседка Елена.

Именно из-за того заявления в день убийства родителей не оказалось в квартире, их вызвали в отделение для разбирательства. Придя домой, отчим увидел тела и долго не мог прийти в себя.

«Выбежал из подъезда. Я подумала, наркоман при ломке. Его всего трясло, он рычал, побежал куда-то к магазину, потом обратно, просто метался. По телефону кричал: «Я не знаю, что произошло», — уточнила «Газете.Ru» соседка Мария.

«Ее ответы в школе вызывали тревожность»

Последние годы у Ульяны были признаки психологических проблем. Одна из соседок назвала ее «странной» и замкнутой. Со слов знакомой, мать жаловалась на непослушание дочери и плохие оценки.

«Ответы девочки на некоторые вопросы [во время психологического тестирования в школе] вызвали тревожность педагогов, но ничего критичного в них не увидели», — отмечает Baza.

С ребенком работал психолог, однако на учете в психдиспансере она не состояла. На состоянии Ульяны могли плохо сказываться постоянные ссоры ее матери с отчимом, а также то, что именно на нее часто оставляли маленьких сестер.

«Погибших ребятишек часто оставляли с [13-летней]. Маленькая часто пищала, может, это ее и разозлило, устала», — предполагают соседи.

При этом ранее между сестрами знакомые не замечали разлада.

«Никогда не видела, чтобы они ругались на людях, всегда вместе... Я еще удивлялась, что очень дружны... Все дети такие опрятные, хорошо одеты», — указала «Газете.Ru» соседка Мария.

Есть версия, что так девочка хотела отомстить отчиму. Она просила маму не прощать его и не хотела жить вместе с мужчиной.

«Умоляла маму не сходиться с Юрием, потому что считала его тираном. Но ее не послушали. На фоне всей суеты она решила, что до нее никому нет дела, и убила двух малолетних сестер. Считала, что их любят больше», -- резюмирует Telegram-канал Mash.

Сейчас подозреваемую задержали и поместили в психиатрический стационар , Ульяну ждет специальная экспертиза. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетних (п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК). Однако, если ее вина подтвердится, она не понесет уголовной ответственности. Российское законодательство предусматривает такую только, если виновнику было минимум 16 лет во время совершения преступления (в некоторых случаях возраст снижен до 14).

«По-хорошему, [такого 13-летнего] должны направить в спецшколу исправительно-воспитательного характера закрытого типа, где он, будучи частично изолированным от окружающих, будет находиться вплоть до своего совершеннолетия. С подростками там работают психологи, а кроме того, их обучают рабочим специальностям... Если выяснится, что подозреваемый не может отдавать отчет в своих действиях и является психически больным, его могут по решению суда отправить на принудительное лечение», — комментировал подобный случай почетный адвокат России, член общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.