Гидролог объяснил, почему предсказать интенсивность паводков нельзя

Весной 2024 года несколько регионов России столкнулись с экстремально высоким половодьем — затоплены Оренбургская и Курганская области. По словам главного научного сотрудника Института водных проблем Российской академии наук, гидролога Михаила Болгова, предсказать интенсивность и точное время паводков сложно, особенно если прогноз оперативный.

Существует два вида прогнозов. Долгосрочный на 20-30 лет на период эксплуатации сооружения, и оперативный — на неделю-месяц. В первом случае расчеты основаны на анализе данных наблюдений прошлых лет.

«С точностью долгосрочных прогнозов возникают проблемы, потому что все достаточно быстро меняется: преображаются русла рек, застраиваются их поймы, ставятся дамбы, прокладываются дороги. Это все нужно учитывать, и сейчас мы уже не можем полагаться на расчеты тридцатилетней давности. Например, исследования по Оренбургской области, которые сейчас ведутся, скорее всего, покажут, что существенное затопление произошло из-за того, что пойма Урала оказалось сильно застроена, стеснена искусственными сооружениями. То же самое на Тоболе у Кургана, — там в черте города построен целый гидроузел, и, понятно, что он внес свой вклад в подъем уровня воды», — рассказал гидролог.

Второй вид прогноза зависит от многих факторов: от влажности почвы, от скорости таяния снега, от количества выпадаемых осадков, от того, сколько воды притечет из частей рек в других странах.

«Второй тип расчетов — на несколько недель или месяцев вперед — к сожалению, тоже не отличаются высоким уровнем точности. Он очень сложный. Для расчета нужно иметь много входных данных, которыми Росгидромет не всегда обладает. Поэтому довольно велика вероятность существенной ошибки в прогнозе», — рассказал специалист.

Подробнее о том, когда вода уйдет из Оренбургской и Курганской областей, в каком случае может затопить Москву и Санкт-Петербург и можно ли было предотвратить наводнение городов Сибири, — в интервью Болгова «Газете.Ru».

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