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Губернатор Воронежской области сообщил об авиационной опасности

Губернатор Гусев: авиационная опасность объявлена в Воронежской области

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Shutterstock/Oleg Elkov

Авиационную опасность объявили на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность!» — написал он.

Находящихся дома людей Гусев призвал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например в коридоре, ванной и кладовой. Те, кто находится на улице, должны зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Несколькими часами ранее министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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