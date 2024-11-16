Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область 15 ноября

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение 16 ноября атаковали территорию Белгородской области более чем 30 беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Накануне в семи приграничных районах Белгородской области атакам ВСУ подверглись 19 населенных пунктов. Был выпущен 41 снаряд, а также зафиксировано 33 атаки с использованием БПЛА. Пострадали люди, повреждены три многоквартирных и один частный дом, два предприятия и пять машин.

В частности, в Борисовском районе в хуторе Казачье-Рудченское российские силы противовоздушной обороны сбили два дрона-камикадзе. В селе Грузское один человек получил серьезные травмы. Над Валуйским муниципальным округом сбили дрон самолетного типа.

Гладков добавил, что в Белгородском районе ВСУ выпустили по трем населенным пунктам четыре БПЛА. В Волоконовском районе на три населенных пункта пришлись четыре боеприпаса и два дрона. В Грайворонском округе по четырем селам выпущен 21 снаряд и совершены атаки с помощью двух беспилотников.

В Краснояружском районе по селам Вязовое, Колотиловка и Поповка украинские военные выпустили 16 боеприпасов в ходе двух обстрелов и четыре дрона. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селам Зиборовка, Ржевка, Середа, а также хутору Бондаренков совершены атаки с помощью 18 БПЛА, рассказал Гладков.

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