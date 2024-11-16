Число пострадавших во время протестов в Абхазии увеличилось

Число пострадавших во время беспорядков в Абхазии у здания парламента увеличилось до 14 человек. Об этом сообщило республиканское информационное агентство «Апсныпресс».

Министр здравоохранения Эдуард Бутба навестил пострадавших. Ему доложили о состоянии здоровья пациентов, которые поступили в больницу с различными травмами.

Бутба отметил, что всем пациентам выдали необходимые медикаменты и оказали нужную помощь. Все медучреждения работают в штатном режиме.

15 ноября в парламенте Абхазии должно было состояться заседание, на котором депутаты собирались рассмотреть скандальный законопроект. Оппозиция посчитала, что договор с РФ не отвечает интересам местных жителей и организовала акцию протеста с участием нескольких тысяч человек.

Оппозиционеры заявляли, что соглашение позволит российским компаниям начать массовое строительство апартаментов в Абхазии, а это, по их мнению, повысит цены на жилье и создаст риски для местного малого и среднего бизнеса.

Парламентарии в итоге отменили заседание, однако протестующих это решение не устроило — они захотели, чтобы депутаты рассмотрели вопрос и проголосовали против ратификации договора. Затем митингующие захватили парламент, администрацию президента Аслана Бжании и потребовали отставки главы государства.

Ранее оппозиция Абхазии призвала население выйти на собрание у парламента.