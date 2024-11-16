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Дополнительную регистрацию на отбор в программу «Время героев» уже прошли 4450 человек

На отбор во второй поток программы «Время героев» поступило 4450 заявок

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Максим Блинов/РИА Новости

К утру 16 ноября дополнительную регистрацию на отбор во второй поток программы «Время героев» прошли 4450 человек. Об этом сообщил ректор Президентской академии Алексей Комиссаров, слова которого приводит Telegram-канал программы.

«Эта программа — место фокусировки всех ресурсов Президентской академии. Здесь и передовой опыт наших флагманских проектов, и сильнейшие наставники страны, и непрерывная работа по совершенствованию всех составляющих процесса обучения», — заявил он.

Комиссаров отметил важность получения каждым участником лучшего сервиса, а также самых востребованных и актуальных знаний.

О приеме на второй поток программы было объявлено 14 ноября. Получившие хорошие оценки по итогам отбора на первый поток, но не успевшие подать заявку на второй автоматически становятся участниками нового отбора. Кроме того, добавляются участники, которые весной полностью прошли регистрацию, однако не успели пройти тестирование. Отдельно будут рассматриваться участники, которые успешно завершили дистанционное обучение и показали высокие результаты.

Регистрация продлится до 12:00 мск 15 января 2025 года, а весной состоится заседание Общественного совета, на котором будет утвержден состав следующего потока обучения на магистерской программе «Время героев».

Ранее Артем Жога призвал участников СВО подавать заявки для участия в программе «Время героев».

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