Жога призвал участников СВО подавать заявки для участия в программе «Время героев»

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе, участник первого потока программы «Время героев» Артем Жога призвал участников СВО подавать заявки на отбор в программе. Видеообращение Жоги опубликовано в Telegram-канале «Время героев».

Он отметил, что заявки на второй поток будут приниматься с 15 ноября 2024 года по 15 января 2025 года.

«Возможность подать заявку появится у тех, кто не успел зарегистрироваться на первый поток», — сказал он.

Жога добавил, что тем, кто ранее уже подал заявку, не надо делать это повторно.

«Советую каждому отбросить сомнения и попробовать свои силы», — отметил он.

Ранее в рамках заседания общественного совета программы «Время героев» было объявлено о начале формирования второго потока обучения. Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России Владимира Путина.