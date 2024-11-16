Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прокуратура потребовала судить министра культуры Франции

Во Франции прокуратура потребовала суда над министром культуры Дати за коррупцию

close
Freepik.com

Во Франции Национальная финансовая прокуратура обвиняет в коррупции и использовании служебного положения министра культуры страны Рашиду Дати и экс-главу главу альянса Renault—Nissan Карлоса Гона и требует возбуждения в их отношении уголовного дела. Об этом пишет газета Le Figaro.

По версии следствия, с 2010 по 2012 год Дати на посту юрисконсульта Renault—Nissan и депутата Европарламента получила €900 тыс. от «дочки» автомобильного альянса RNBV. При этом конкретной работы за эти деньги она не выполнила , по этой причине средства могут рассматриваться как плата за лоббистскую деятельность в Европарламенте. Гон из-за этого дела в прошлом году был объявлен в международный розыск, сейчас он проживает в Ливане. Дати и Гон отрицают обвинения прокуратуры.

По словам адвокатов министра, «прокуратура лишь представила свое видение этого дела, но оно не отражает реальности». Они намерены опровергнуть выдвинутые против Дати обвинения.

Ранее Кремль объяснил аресты бывших заместителей Шойгу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами