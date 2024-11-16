Прокуратура потребовала судить министра культуры Франции

Во Франции Национальная финансовая прокуратура обвиняет в коррупции и использовании служебного положения министра культуры страны Рашиду Дати и экс-главу главу альянса Renault—Nissan Карлоса Гона и требует возбуждения в их отношении уголовного дела. Об этом пишет газета Le Figaro.

По версии следствия, с 2010 по 2012 год Дати на посту юрисконсульта Renault—Nissan и депутата Европарламента получила €900 тыс. от «дочки» автомобильного альянса RNBV. При этом конкретной работы за эти деньги она не выполнила , по этой причине средства могут рассматриваться как плата за лоббистскую деятельность в Европарламенте. Гон из-за этого дела в прошлом году был объявлен в международный розыск, сейчас он проживает в Ливане. Дати и Гон отрицают обвинения прокуратуры.

По словам адвокатов министра, «прокуратура лишь представила свое видение этого дела, но оно не отражает реальности». Они намерены опровергнуть выдвинутые против Дати обвинения.

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