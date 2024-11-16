В Тамбовской области прохожие отбили мужчину от соседа, который напал на него с косой

В селе Тамбовской области мужчина напал с косой на соседа и избил его. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, обвиняемый поссорился со своим соседом, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Вооруженный косой для скашивания травы местный житель набросился на оппонента и сбил его с ног, а затем принялся избивать ногами и руками. Пострадавшему помогли прохожие. Им удалось отбить жертву, благодаря чему мужчина остался жив.

До этого 49-летний мужчина уже не раз привлекался к уголовной ответственности, за что именно его судили, не уточняется. В этот раз он оказался на скамье подсудимых за покушение на жизнь человека, в ближайшее время его дело рассмотрит суд.

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