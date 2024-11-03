Москвичка попыталась разрубить Audi топором, чтобы освободить место на парковке

В Москве женщина решила разрубить топором Audi во дворе, чтобы освободить парковку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Ночью 30 октября леди-берсерк подъехала к дому на Сельскохозяйственной улице и опять не нашла, где поставить машину. Взбесилась, увидела Audi и решила бороться с несправедливостью — иномарка несколько лет стоит безвыездно и занимает драгоценный асфальт», — говорится в публикации.

В результате москвичка подогнала свою вторую машину, чтобы скрыться от видеокамер во время преступления. Однако злоумышленницу все равно удалось найти. По словам владельца Audi, автомобиль был в рабочем состоянии.

30 октября в дежурную часть МВД поступило сообщение о возгорании моторного отсека автомобиля Mercedes-Benz, сотрудники полиции установили личность поджигателя.

На месте преступления правоохранители обнаружили бутылку с жидкостью, которая, предположительно, использовалась для совершения противоправных действий. Записи с камер наблюдения и беседа с потерпевшим указали правоохранителям на след 39-летнего жителя Калининграда. Задержанный признался, что поджог был сделан из мести, поскольку его возлюбленная ушла к другому. В МВД уточнили, что подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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