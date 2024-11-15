Россиянин устроил стрельбу, чтобы вернуть свой телевизор

В Тверской области мужчина открыл огонь по машине знакомого, который отказался возвращать отданный на хранение телевизор. Об этом говорится в сообщении Лихославльского районного суда.

В 2020 году 53-летний житель Лихославля получил в подарок от своего отца телевизор, но по неназванной причине передал его на хранение своему знакомому. Спустя три года мужчина решил забрать технику себе, но хранитель отказался возвращать устройство. Тогда горожанин выпил и отправился к нему в гости с охотничьим ружьем, ранее принадлежащим его отцу. Он выстрелил в лобовое стекло автомобиля своего оппонента и спрятал ружье в лесу.

Через несколько дней стрелок сам обратился в полицию и рассказал о том, что случилось, а затем сдал ружье и указал местонахождение спрятанных боеприпасов. Мужчину судили за умышленное повреждение чужого имущества, в качестве наказания подсудимому назначили полтора года лишения свободы условно.

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