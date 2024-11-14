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Москвич получил полтора года колонии за стрельбу по людям на детской площадке

Москвича отправили в колонию за стрельбу из пневматики по детской площадке

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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Москвича осудили за стрельбу в районе Восточное Дегунино, сообщили в столичной прокуратуре.

Вечером 5 августа Виктор Чивилев находился в состоянии алкогольного опьянения и решил пострелять из окна своей квартиры на четвертом этаже одного из домов по улице 800-летия Москвы.

Он направил пневматический пистолет в сторону людей на детской площадке и нажал на курок. В результате стрельбы пострадали женщина и трехлетняя девочка, ее мать стала свидетельницей произошедшего.

Против стрелка возбудили дело о хулиганстве, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия. Он предстал перед судом и был признан виновным, в итоге Чивилеву назначили полтора года колонии общего режима.

Ранее учитель из Дагестана не стал писать заявление на соседа, прострелившего ему ногу.

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