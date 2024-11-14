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Пятеро бандитов похитили россиянку, чтобы отобрать у нее квартиру

В Ставропольском крае банда похитила девушку и заставила ее отдать квартиру

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Depositphotos

В Ставропольском крае пятеро мужчин похитили девушку и заставили ее переписать на них имущество. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Все произошло 11 ноября на одной из улиц Невинномысска. По данным источника канала, злоумышленники силой посадили жертву в свой автомобиль и вывезли за город. По дороге они отобрали у пострадавшей серьги и колье с бриллиантами, а затем бросили ее в помещение, где некоторое время удерживали.

Под угрозами женщина согласилась переписать на незнакомцев свой дом и автомобиль, а также пообещала отдать им 3 млн рублей. После этого похитители отпустили жертву, а на следующий день один из бандитов заехал за пострадавшей и отвез ее в МФЦ. В итоге потерпевшая подписала договор купли-продажи, но вымогателя быстро задержали правоохранители. Остальных членов банды поймали накануне. По факту нападения возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее женщина познакомилась с мужчиной в соцсетях и ограбила его во время первого свидания.

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