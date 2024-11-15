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Мужчина в Австралии наткнулся на змею, спрятавшуюся в связке бананов

Daily Mail: в Австралии двухметровая змея спряталась в связке бананов, напугав мужчину

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Мужчина в Австралии наткнулся на змею, спрятавшуюся в связке бананов, пишет Daily Mail.

Выпускник Бристольского университета Джеймс решил исследовать Австралию после учебы, устроившись рабочим на банановой ферме, чтобы больше узнать о стране. В процессе работы он столкнулся с неприятным сюрпризом, когда заметил черно-коричневую змею длиной около двух метров, спрятавшуюся в связке фруктов.

«Я закричал от неожиданности», — рассказал британец.

Национальный центр защиты рептилий идентифицировал змею как обыкновенную австралийскую древесную, которая не является ядовитой. По данным специалистов, в Австралии ежегодно фиксируется около 3000 случаев укусов змей, однако благодаря современным медицинским технологиям большой процент людей удается спасти.

Ранее мужчина из Индии нашел королевскую кобру в своей подушке.

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