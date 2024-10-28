Мужчина нашел королевскую кобру в своей подушке

Мужчина из Индии нашел в своем доме кобру, которая спряталась в подушке на диване, пишет The Indian Express.

Как рассказал сам индиец, он хотел прилечь на диван, когда заметил какое-то шевеление в подушке. Оказалось, туда забралась кобра, спрятавшись от людей. После этого владелец жилища вызвал специалиста, чтобы тот забрал змею.

Змеелов, вооруженный специальным железным прутом, медленно тянул подушку, пока кобра не показалась на виду. После этого специалист ловко схватил змею и поместил в мешок, где она уже не представляла опасности для людей.

Пользователи соцсетей признались, что от увиденного им стало не по себе даже через экран. Некоторые люди признались, что теперь боятся спать.

«Я бы просто сжег эту подушку», — признаются комментаторы.

Ранее в Таиланде метровая кобра пробралась в спальню и укусила 13-летнего мальчика.