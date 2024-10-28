Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина нашел королевскую кобру в своей подушке

The Indian Express: индиец нашел в своей подушке спрятавшуюся королевскую кобру

close
abhisheksandhu1126/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мужчина из Индии нашел в своем доме кобру, которая спряталась в подушке на диване, пишет The Indian Express.

Как рассказал сам индиец, он хотел прилечь на диван, когда заметил какое-то шевеление в подушке. Оказалось, туда забралась кобра, спрятавшись от людей. После этого владелец жилища вызвал специалиста, чтобы тот забрал змею.

Змеелов, вооруженный специальным железным прутом, медленно тянул подушку, пока кобра не показалась на виду. После этого специалист ловко схватил змею и поместил в мешок, где она уже не представляла опасности для людей.

Пользователи соцсетей признались, что от увиденного им стало не по себе даже через экран. Некоторые люди признались, что теперь боятся спать.

«Я бы просто сжег эту подушку», — признаются комментаторы.

Ранее в Таиланде метровая кобра пробралась в спальню и укусила 13-летнего мальчика.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами