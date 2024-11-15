Нигериец нарисовал самый большой в мире рисунок

Житель Нигерии нарисовал самый большой в мире рисунок и попал в Книгу рекордов Гиннесса, пишет UPI.

Нигерийский врач Фола Давид-Толарам установил новый мировой рекорд Гиннесса, создав гигантский рисунок площадью 3300 квадратных метров, посвященный культуре Нигерии. Рисунок представляет собой масштабную карту, отражающую разнообразие народов и культурные иконографии различных регионов страны.

«Нигерия — многокультурная страна, и я хотел создать что-то, что подчеркивало бы это», — отметил Давид-Толарам.

Перед началом работы он путешествовал по стране, чтобы лучше понять ее особенности и перенести этот опыт на холст. Мужчина назвал свою картину «Единство разнообразия», а нарисована она водостойкими маркерами.

Ранее построенный на отель в форме гигантского петуха попал в Книгу рекордов Гиннесса.