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Нигериец нарисовал самый большой в мире рисунок

UPI: мужчина из Нигерии сделал рисунок площадью 3300 кв. м и установил рекорд

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Guinness World Records

Житель Нигерии нарисовал самый большой в мире рисунок и попал в Книгу рекордов Гиннесса, пишет UPI.

Нигерийский врач Фола Давид-Толарам установил новый мировой рекорд Гиннесса, создав гигантский рисунок площадью 3300 квадратных метров, посвященный культуре Нигерии. Рисунок представляет собой масштабную карту, отражающую разнообразие народов и культурные иконографии различных регионов страны.

«Нигерия — многокультурная страна, и я хотел создать что-то, что подчеркивало бы это», — отметил Давид-Толарам.

Перед началом работы он путешествовал по стране, чтобы лучше понять ее особенности и перенести этот опыт на холст. Мужчина назвал свою картину «Единство разнообразия», а нарисована она водостойкими маркерами.

Ранее построенный на отель в форме гигантского петуха попал в Книгу рекордов Гиннесса.

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