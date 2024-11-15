«Настоящая травля»: в Сургуте ученик средней школы угрожает расправой шестикласснице

Ученик шестого класса из Сургута угрожает расправой второкласснице. Об этом Ura.ru рассказал отец школьницы.

По словам мужчины, учащиеся школы №3 терроризируют его дочь, которая учится во втором классе. Они устроили ей «настоящую травлю» после того, как девочка поссорилась со своей одноклассницей, та привела на разговор старшего брата-шестиклассника, который пригрозил «разобраться» с младшеклассницей.

Отец девочки обзавелся записью с камеры видеонаблюдения, которая доказывает факт буллинга, и уже не раз просил ее классного руководителя вмешаться в происходящее, однако проблема так и не решилась. Его обращения игнорируются также администрацией школы, теперь мужчина уверен, что в образовательном учреждении пытаются замять конфликт. В полиции ситуацию прокомментировать не смогли.

Ранее школьница захотела обезглавить классного руководителя из-за конфликта с одноклассниками.