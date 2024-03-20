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Школьница захотела обезглавить классного руководителя из-за конфликта с одноклассниками

Школьница из Казани пообещала устроить нападение на мечеть и школу

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Depositphotos

В Казани правоохранители работают с 14-летней девочкой, которая угрожала расправой учителям, директору и прихожанам мечети. Об этом сообщает Mash.

Ученица девятого класса хорошо училась, но страдала от буллинга. Она так и не смогла подружиться со своими одноклассниками и решила им отомстить, когда наткнулась на группы, в которых романтизировали молодых людей, устроивших массовые расправы. Девочка стала изучать информацию о психопатах и смотреть обучающие видео экстремистской направленности, из них она узнала, как правильно делать СВУ, штурмовать школу и так далее.

Накануне ее ненависть к окружающим достигла пика, и школьница опубликовала на своей странице в соцсети текст, в котором прямо говорила, что собирается устроить нападение на свою школу и одну из городских мечетей. Она обещала стрелять по очевидцам, а также обезглавить классного руководителя и директора.

Информация дошла до силовиков, несовершеннолетнюю задержали. Сейчас с ней и ее родителями беседуют специалисты.

Ранее британского студента отправили за решетку на 13 лет за составление инструкции по изготовлению бомб.

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