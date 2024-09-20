В Госдуме рассказали, когда в России запретят пропаганду чайлдфри

Законопроект, который может запретить пропаганду чайлдфри в России, скоро внесут в Госдуму. Об этом «Москве 24» рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

По ее словам, сейчас документ находится в комитете на доработке. Депутат уточнила, что он введет ограничение только на распространение информации среди детей. При этом в целом у каждого сохранится право иметь свою точку зрения в этом вопросе, добавила она.

«Если бы наши родители думали, что дети — это плохо, нас бы с вами не было. И если так будут думать наши дети, у нас не будет внуков. Как с точки зрения человека, так и с точки зрения государства такое мышление опасно. Наша задача сейчас — защитить детей от информации о течениях, которые предполагают отказ от естественного физиологического развития человека», — сказала Буцкая.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков до этого говорил, что повышение рождаемости является приоритетом для работы правительства России. Отвечая на вопрос о том, поддерживает ли Кремль предложение председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко о запрете движения «чайлдфри», Песков отметил, что демографическая проблема в стране является одним из главных вызовов для правительства.

Ранее в Госдуме заявили, что в России не существует движения чайлдфри.