Украина и ЕС ведут переговоры о возобновлении полетов

Украина уже почти год ведет переговоры с европейскими авиационными властями и перевозчиками о восстановлении некоторых видов авиасообщения. Об этом сообщил агентству Reuters старший партнер страховой компании Marsh McLennan Криспин Эллисон.

По его словам, Киев собирается открыть аэропорт в западной части Львовской области, которая редко подвергается атакам, в 2025 году.

«Если регулирующие органы согласятся, что открывать его безопасно, и будет принято политическое решение, страховая отрасль готова поддержать усилия по восстановлению», — сказал Эллисон.

Он отметил, что украинские и европейские авиаперевозчики заинтересованы в этом.

9 ноября издание «Страна.ua» сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский хочет вновь открыть аэропорт Борисполь в Киевской области.

В публикации отмечается, что сразу несколько изданий со ссылкой на правительственные источники написали о том, что авиасообщение на Украине планируют начать уже до конца зимы 2025 года. В текущий момент власти ищут надежные страховые механизмы, а также решают, какой аэропорт открыть первым — Львовский или «Борисполь». На последнем настаивает Зеленский, подчеркивает «Страна.ua».

Из-за военных действий полеты гражданских самолетов в воздушном пространстве Украины запрещены.

Ранее Зеленский призвал «большие страны» усилить ПВО Украины.