Воздушное сообщение на Украине могут начать до конца зимы 2025 года

Президент Украины хочет вновь открыть аэропорт Борисполь в Киевской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Страна.ua».

В публикации отмечается, что сразу несколько изданий со ссылкой на правительственные источники написали о том, что авиасообщение на Украине планируют начать уже до конца зимы 2025 года. В текущий момент власти ищут надежные страховые механизмы, а также решают, какой аэропорт открыть первым — Львовский или «Борисполь». На последнем настаивает Зеленский, подчеркивает издание.

По словам одного из источников, идея открыть воздушное сообщение в стране, пока идет конфликт, носит исключительно пиар-характер. Военные утверждают, что подобное может «очень дорого обойтись», а открытие «Борисполя» — «безумие». Пассажирские самолеты будут летать по тем же траекториям, что и российские воздушные цели, говорится в публикации.

7 ноября старший партнер крупнейшей в мире консалтинговой компании Marsh McLennan Криспин Эллисон заявил, что в 2025 году ряд авиакомпаний могут возобновить рейсы с Украины.

Ранее Зеленский призвал «большие страны» усилить ПВО Украины.