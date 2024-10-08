Зеленский призвал «большие страны» усилить ПВО Украины

«Большие страны» должны помочь Украине усилить ее противовоздушную оборону. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Важно, чтобы большие страны, имеющие необходимое оружие, действительно были большими в защите жизни — не держали это оружие где-то там, на складах или хранении, а чтобы «патриоты» и все остальное реально работало для спасения жизней людей», — написал украинский лидер.

3 октября Зеленский встретился с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Во время разговора президент Украины отметил, что на фоне приближения зимы стране и альянсу необходимо реализовать все договоренности относительно средств противовоздушной обороны.

В сентябре украинский лидер заявил, что Украина планирует потратить выделенный ЕС кредит на покупку ПВО, энергетику и внутреннее оружие. Этот заем входит в более обширный проект стран G7, который предполагает выделение Киеву €50 миллиардов, в том числе за счет доходов от замороженных российских активов.

Ранее Зеленский снова попросил НАТО нарастить поставки Украине систем ПВО.